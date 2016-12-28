В Рязанской области снизилась смертность от новообразований

Медики связывают позитивную тенденцию с оперативным выявлением заболеваний на ранней стадии и активной выездной работой.

Общество

В Рязанской области на 9,2% снизилась смертность от новообразований. Такие данные за 10 месяцев текущего года публикует региональное министерство здравоохранения.

Показатель смертности составил 209,5 на 100 тыс. населения, что ниже индикаторного показателя по дорожной карте. Медики связывают позитивную тенденцию с оперативным выявлением заболеваний на ранней стадии и активной выездной работой. Количество выявленных злокачественных новообразований на ранних стадиях (I –II) за 2016 год составило – 54,3%, что больше, чем в 2015 году.

Взаимодействие ведущих специалистов областных медицинских организаций, межрайоных диагностических центров и РязГМУ осуществляется в ежедневном режиме. Выездная работа позволяет повысить доступность и качество медицинской помощи населению сельских районов области, приблизить оказание специализированной медицинской помощи, совершенствовать профилактическое направление, повышать уровень знаний медицинских работников сельского здравоохранения.