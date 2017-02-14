В Рязанской области снизилась детская и младенческая смертность

Достичь положительного результата удалось за счёт работы службы детской анестезиологии и реанимации.

Общество

В Рязанской области снизилась детская и младенческая смертность. Достичь подобных результатов удалось за счёт работы служб детской анестезиологии и реанимации, сообщает сайт регионального министерства здравоохранения.

Служба детской анестезиологии и реанимации в Рязанской области представлена тремя отделениями: анестезиолого-реанимационное отделение областной детской клинической больницы им. Н.В. Дмитриевой, отделение реанимации и интенсивной терапии новорождённых областного клинического перинатального центра и отделение реанимации и интенсивной терапии Городской клинической больницы № 11. Кроме этого, функционируют две выездные реанимационные бригады при перинатальном центре и территориальном центре медицины катастроф.

По итогам работы службы детской анестезиологии и реанимации Рязанской области в 2016 год в отделения критической медицины областного центра поступило 1075 детей. Пациентский поток увеличился на 3% в сравнении с 2015 годом. Бригадами территориального центра медицины катастроф в 2016 году было осуществлено больше экстренных выездов, чем в 2015 году на 14%. Специалисты выезжали в районы области к детям, находящимся в тяжёлом и крайне тяжёлом состоянии, в результате в больницы областного центра доставлено на лечение 84 ребёнка, что больше данных 2015 года на 16%. Врачами осмотрено на местах и назначено лечение в условиях ЦРБ 95 детям, что также превышает показатели 2015 года на 10%. Выездной бригадой перинатального центра за 2016 год осуществлено 184 выезда, что на 10% больше, чем в 2015 году, треть из них осуществлена в районы области, большая часть в родильные дома г. Рязани.