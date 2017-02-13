В Рязанской области родители сдали ЕГЭ

Родители школьников смогли подробно узнать об особенностях ЕГЭ, пройти процедуру итоговой аттестации и поделиться этим опытом с детьми.

Общество

В Рязанской области состоялся региональный этап Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями».

Участниками Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» стали заместитель председателя правительства области Елена Буняшина, министр образования Ольга Щетинкина, министр молодёжной политики, физической культуры и спорта региона Татьяна Пыжонкова, уполномоченный по правам ребёнка в Рязанской области Екатерина Мухина, представители общественных организаций, родители учащихся выпускных классов пяти школ города Рязани.

Все они смогли пройти всю процедуру сдачи единого госэкзамена: зарегистрироваться и заполнить бланки, ознакомиться с системой контроля в ходе экзамена, процессом печати и обработки материалов, а также написать небольшую экзаменационную работу, составленную из заданий, аналогичных тем, что будут предложены выпускникам на ЕГЭ по русскому языку.

Таким образом, родители школьников смогли подробно узнать об особенностях ЕГЭ, пройти процедуру итоговой аттестации и поделиться этим опытом с детьми, сообщает сайт регионального правительства.

– В период экзаменов основная задача – создать оптимальные комфортные условия для подготовки выпускника, – подчеркнул Сергей Филимонов. – Подобные мероприятия, где всё происходит, как и положено на госэкзамене, позволяют повысить эффективность подготовки учащихся к ЕГЭ, в том числе и их родителей, поскольку имея всю необходимую информацию о проведении экзамена они смогут правильно сориентировать своих детей и поддержать их.

В 2017 году досрочный этап единого государственного экзамена в Рязанской области будет проходить с 23 марта по 14 апреля. Основной период – с 29 мая по 1 июля. В помощь выпускникам организован портал ЕГЭ, размещён открытый банк заданий, на сайте Федерального института педагогических измерений опубликованы информационные материалы, разъясняющие видеоролики от разработчиков заданий и других.