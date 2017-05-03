В Рязанской области родились Ликерия и Стефанида

Главное управление регионального ЗАГС опубликовало список редких и старинных имён, которыми рязанцы называли своих детей в апреле.

Общество

Главное управление ЗАГС Рязанской области опубликовало список имён, которые рязанцы давали своим детям, появившимся на свет в апреле.

В число популярных попали такие имена, как Дмитрий, Максим, Иван, Егор, Даниил, Кирилл, Александр, Артём, Тимофей; Анастасия, Мария, Полина, София, Варвара, Виктория, Валерия, Александра, Анна, Арина, Вероника.

Продолжали давать жители региона детям редкие и старинные имена. Так, мальчикам давали имена Данислав, Николай, Леонтий, Корней, Родион, Константин, Руслан, Архип; девочкам - Ликерия, Стефанида, Галина, Агния, Валентина, Аврора, Матрона, Джоанна, Янина, Ефимия.