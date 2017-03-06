В Рязанской области родились Ия и Неонилла

Главное управление ЗАГС Рязанской области опубликовало список редких и старинных имён за февраль.

Общество

Главное управление ЗАГС Рязанской области опубликовало список редких и старинных имён детей, появившихся на свет в феврале.

Самыми популярными именами в Рязани и области в последнем месяце зимы стали: Артём, Дмитрий, Илья, Максим, Иван, Егор, Даниил, Кирилл, Александр; София, Елизавета, Мария, Алиса, Анна, Ксения, Анастасия, Дарья, Екатерина, Виктория.

Реже всего детей называли: Савва, Святогор, Виталий, Фёдор, Юрий, Лука, Леонид, Доминик; Неонилла, Евангелия, Наталья, Марина, Ариана, Диана, Алёна, Олеся, Ия.