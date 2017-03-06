Главное управление ЗАГС Рязанской области опубликовало список редких и старинных имён детей, появившихся на свет в феврале.
Самыми популярными именами в Рязани и области в последнем месяце зимы стали: Артём, Дмитрий, Илья, Максим, Иван, Егор, Даниил, Кирилл, Александр; София, Елизавета, Мария, Алиса, Анна, Ксения, Анастасия, Дарья, Екатерина, Виктория.
Реже всего детей называли: Савва, Святогор, Виталий, Фёдор, Юрий, Лука, Леонид, Доминик; Неонилла, Евангелия, Наталья, Марина, Ариана, Диана, Алёна, Олеся, Ия.