В Рязанской области ремонта требуют почти 10% школьных спортивных залов

За последние годы число залов, где необходимо проведение работ, сократилось на 5,2%.

Общество

В Рязанской области ремонта требуют 9,6% школьных спортивных залов. Такие данные приведены в перечне мероприятий по созданию условий для занятий физкультурой и спортом в сельской местности на 2017 год. Документ утверждён распоряжением правительства региона.

За последнее время число залов, требующих ремонта, сократилось на 5,2%, отмечается в документе. Вместе с тем объекты, которые необходимо приводить к современным стандартам, остаются. В частности, 5% сельских школ не имеют спортивных площадок, есть площадки, которые нуждаются в переоснащении.

Мероприятия, направленные на создание условий для занятий физической культурой и спортом и сельской местности, реализуются в регионе с 2014 года. За три года, сообщается в документе, были отремонтированы спортзалы в 68 школах, в том числе в семи перепрофилированы помещения под спортивные залы, в 14 учреждениях произведено переоснащение материально-технической базы. Благодаря проводимым мероприятиям удалось увеличить долю учеников, занимающихся физкультурой и спортом во внеурочное время с 61,3 до 80%, резюмируют составители документа.