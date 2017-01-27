В Рязанской области разводят племенных оленей из Алтайского края

Сегодня оленья ферма насчитывает около тысячи голов животных. Под руководством Юрия Лысенкова уход за двумя породами – пятнистыми оленями и маралами – осуществляет коллектив из семи человек.

Общество

ООО КФХ «Кадомская оленья ферма» близ села Чермные была зарегистрирована ещё в 2015 году. В 2016 она пополнилась племенными оленями, приобретёнными в хозяйствах Алтайского края. Об этом сообщает сайт министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области.

Сегодня оленья ферма насчитывает около тысячи голов животных. Под руководством Юрия Лысенкова уход за двумя породами – пятнистыми оленями и маралами – осуществляет коллектив из семи человек.

В перспективе у небольшого предприятия – увеличение поголовья оленей вдвое. Помимо этого, перед коллективом фермы стоит непростая задача по налаживанию рынка сбыта мяса оленей, поиск путей реализации поголовья как в охотхозяйствах Рязанской области, так и в целом в ЦФО.

Есть у предприятия и долгосрочные проекты – наладить на ферме пантовое производство. Панты – это неокостеневшие рога оленя, которые обладают огромной ценностью в связи с уникальными целебными свойствами. А из окостеневших рогов оленя производят пищевую добавку–- мощный иммуностимулятор. Мечтает глава хозяйства и о развитии агротуризма в Кадомском районе, для чего необходимо построить типовые домики для посетителей фермы и организовать для желающих охоту.