В Рязанской области разработали план мероприятий по реализации государственной национальной политики

План мероприятий направлен на патриотическое воспитание населения.

Общество

В Рязанской области разработали план мероприятий по реализации государственной национальной политики. Соответствующее распоряжение опубликовано в среду, 1 марта.

Документ направлен на патриотическое воспитание населения и охрану государственных интересов и включает ряд направлений работы. В частности, предполагается проведение в регионе традиционных акций и проектов - фестиваля национальных культур «Многоликая Россия», акции - «Я - гражданин России», конкурса «Овеянный славой флаг наш и герб», привлечение туристов в регионе и работу по популяризации народных промыслов Рязанской области.