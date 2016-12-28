В Рязанской области работает Контакт-центр в сфере обязательного медицинского страхования

А также электронный сервис для застрахованных.

Общество

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Рязанской области информирует о том, что в региональном ТФОМС создан Контакт-центр.

Основные задачи Контакт-центра:

- организация защиты прав и интересов граждан на получение бесплатной медицинской помощи в рамках территориальной программы ОМС;

- информирование граждан об их правах на получение качественной медицинской помощи;

- обеспечение объективного, всестороннего и своевременного рассмотрения обращений по вопросам медицинского страхования, а также пресечение нарушений законодательства в сфере ОМС;

- организация "обратной связи" с застрахованными гражданами.

На базе Контакт-центра гражданам оказывают консультации, заявителям сообщают о результатах рассмотрения их обращений, проводят опросы граждан и принимают меры по фактам жалоб рязанцев.

Для обращений граждан в фонде создана «Горячая линия» на номере телефона: 8-800-775-0779

Горячая линия действует с 01.06.2016 круглосуточно: в режиме работы оператора с 08.30 до 17.30 по рабочим дням и в режиме электронного секретаря с 17.30 до 08.30 по рабочим дням, в выходные и праздничные дни – круглосуточно.

Также ТФОМС Рязанской области представил электронный сервис для застрахованных лиц: возможность увидеть расходы из средств ОМС за оказанную медицинскую помощь в «Личном кабинете застрахованного». В личном кабинете отслеживаются затраты на медицинскую помощь в рязанском медучреждении любой формы собственности. Гражданам это помогает оценивать качество полученной медицинской помощи.

Сервис позволяет самостоятельно проверить информацию о прикреплении гражданина к поликлинике и получении медицинских услуг, а также обратиться в ТФОМС Рязанской области. Сервис также доступен с мобильных устройств и полностью конфиденциален для застрахованного.