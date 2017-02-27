В Рязанской области прошли соревнования по охотничьему биатлону

В них приняли участие 28 человек, представляющих на только Рязанскую область, но и Мордовию.

Общество

В Кадомском районе Рязанской области прошли соревнования по охотничьему биатлону. Об этом сообщает сайт издательства «Пресса» .

Состязания охотников в районе прошли уже в пятый раз. В них приняли участие 28 человек, представляющих на только Рязанскую область, но и Мордовию.

Флаг соревнований подняли самые возрастные участники – Виктор Рассказов из Кадома и Михаил Михалин из Ермиши.

Помимо гонки «стреляющих лыжников», прошёл ещё и конкурс на самого меткого стрелка, была разыграна лотерея. Не обошлось и без традиционного угощения – участники и болельщики смогли отведать ухи, шурпы, плова и чая с блинами.