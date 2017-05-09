В Рязанской области прошёл велопробег «Волонтёры Победы»

Велопробег проходил по центральным улицам с возложением цветов к памятнику «Сасовцам, погибшим в воинах во все века».

Общество

8 мая, в рамках Дня памяти и примирения, в городе Сасово Рязанской области впервые прошёл велопробег «Волонтёры Победы». Участие в нём приняли представители волонтёрских отрядов общеобразовательных школ города и молодёжной администрации.

Велопробег проходил по центральным улицам с возложением цветов к памятнику «Сасовцам, погибшим в воинах во все века», архитектурно-мемориальному комплексу «Вечный огонь», обелиску на братской могиле, где покоится прах умерших от ран в госпиталях города Сасово в годы Великой Отечественной войны. «Волонтеры Победы» почтили память погибших земляков минутой молчания.