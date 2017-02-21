В Рязанской области пройдут ярмарки вакансий для граждан старшего возраста

Более 80 предприятий предложат жителям региона около 700 вакансий.

Общество

Во вторник, 28 февраля, в регионе состоятся ярмарки вакансий для граждан предпенсионного и пенсионного возраста.

Более 80 предприятий предложат жителям региона около 700 вакансий в сфере здравоохранения, АПК, строительства, транспорта, связи и других отраслей.

В Рязани ярмарка вакансий состоится с 12.00 до 15.00 в МКЦ, сообщает сайт регионального правительства. В Касимовском, Скопинском, Сасовском, Ряжском, Михайловском и Шиловском районах мероприятия пройдут на базе филиалов областного Центра занятости населения. В Ухоловском районе ярмарка будет организована в здании Детского юношеского центра.

Уточнить информацию, касающуюся ярмарок вакансий, можно по телефону «горячей линии»: (4912) 92-21-52, а также в органах службы занятости по месту проживания.