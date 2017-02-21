В Рязанской области пройдут экомарафон и тематический фотоконкурс

Всего в рамках Года экологии в регионе запланировано свыше 100 мероприятий.

Общество

В Рязанской области опубликован план мероприятий, посвящённых Году экологии. Соответствующее распоряжение правительства размещено в газете «Рязанские ведомости» во вторник, 21 февраля.

Всего в регионе в Год экологии запланировано проведение почти 181 мероприятия по различным направлениям природоохранной деятельности. Среди них - научно-практические конференции и семинары, экологические акции, творческие события, направленные на привлечение внимания общественности к проблемам окружающей среды. В течение года также планируется провести подготовительную работу к выпуску книги «Природные условия и ресурсы Рязанской области», на предприятиях будут внедряться новые технологии, направленные на снижение числа выбросов. Так, «Тяжпрессмаш» приобретёт пылеулавливающий агрегат, будет реализован ряд экологических инициатив РНПК. На территории дома-усадьбы К. Циолковского появится «Звёздный сад» - здесь будут высажены декоративные деревья и кустарники. Всемирный день без автомобиля в области отметят велопробегом, в этот же день пройдёт экомарафон - все желающие смогут испробовать экологические виды транспорта. Специальный конкурс подготовили для тех, кто любит снимать - в регионе запланировано проведение тематического фотоконкурса «В объективе - природа Рязанского края». На благоустройство территории области направлен субботник, который состоится в регионе весной.