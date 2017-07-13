В Рязанской области пройдёт праздник самобытной культуры «Рановское лето»

Гостей фестиваля ждёт множество тематических площадок – ярмарка ремёсел, народные забавы, дегустация традиционной кухни, выступления творческих коллективов и многое другое.

Общество

В субботу, 22 июля, в Рязанской области пройдёт фестиваль «Рановское лето». Праздник самобытной культуры рязанских сёл и деревень во второй раз пройдёт в Ряжском районе.

В этом году он прироучен к 80-летию Рязанской области. Гостей фестиваля ждёт множество тематических площадок – ярмарка ремёсел, народные забавы, дегустация традиционной кухни, выступления творческих коллективов и многое другое.