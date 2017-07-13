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http://7info.ru/news/ryazan-society/v_rjazanskoj_oblasti_projdjot_prazdnik_samobytnoj_kultury_ranovskoe_leto/

В Рязанской области пройдёт праздник самобытной культуры «Рановское лето»
Гостей фестиваля ждёт множество тематических площадок – ярмарка ремёсел, народные забавы, дегустация традиционной кухни, выступления творческих коллективов и многое другое.

Общество   138

В субботу, 22 июля, в Рязанской области пройдёт фестиваль «Рановское лето». Праздник самобытной культуры рязанских сёл и деревень во второй раз пройдёт в Ряжском районе.

В этом году он прироучен к 80-летию Рязанской области. Гостей фестиваля ждёт множество тематических площадок – ярмарка ремёсел, народные забавы, дегустация традиционной кухни, выступления творческих коллективов и многое другое. 

Следить за новостями «Рановского лета» можно в группе фестиваля