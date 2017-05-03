В Рязанской области пройдёт автокросс, посвящённый Дню Победы

Зрители смогут добраться до места проведения соревнований 7 и 8 мая на автобусе от вокзала Рязань-2.

Общество

С 5 по 8 мая на трассе в Семёновском сельском поселении Рязанского района пройдёт 52-й Всероссийский автокросс «День Победы».

В соревнованиях примут участие спортсмены из Москвы, Рязани, Орла, Санкт-Петербурга, Липецка, Курска, Ростова-на-Дону, Арзамаса и других. В рамках соревнований пройдут чемпионат России, Кубок Российской автомобильной федерации и 2 этап чемпионата Рязанской области.

Автокросс пройдёт в 7 классах автомобилей:

«Т1-2500» (полноприводное авто) – чемпионат России;

«Т4-2» (грузовики «ГАЗ-53») – традиционные соревнования;

«Т4-3» (грузовики «ЗИЛ-130») – традиционные соревнования.

«Д2-классика» (заднеприводное авто) – традиционные соревнования;

«Д2-Н» (переднеприводное авто) – традиционные соревнования;

«Т4-1» (грузовики «ГАЗ-51,52», авто «Газель») – Кубок РАФ;

«Д-3» (супер-багги) – традиционные соревнования.

Торжественное открытие Всероссийского автокросса «День Победы» состоится 8 мая в 10.00, сообщает сайт регионального правительства. Зрители смогут добраться до места проведения соревнований 7 и 8 мая на автобусе от вокзала Рязань-2 с 9.00.