В Рязанской области проходят ярмарки вакансий для пенсионеров

Более 80 предприятий и организаций промышленности, здравоохранения, сельского хозяйства, строительства, транспорта, связи предложат более 700 вакансий.

Общество

28 февраля в Рязанской области состоятся очередные ярмарки вакансий для граждан предпенсионного и пенсионного возраста.

Более 80 предприятий и организаций промышленности, здравоохранения, сельского хозяйства, строительства, транспорта, связи предложат более 700 вакансий, сообщает сайт регионального правительства.

Посетители ярмарок также смогут получить подробные консультации по вопросам трудоустройства.

В Рязани ярмарка вакансий состоится с 10.00 до 13.00 в МКЦ. В Касимовском, Скопинском, Сасовском, Ряжском, Михайловском и Шиловском районах мероприятия пройдут на базе филиалов областного Центра занятости населения. В Ухоловском районе ярмарка организуется в здании Детского юношеского центра.