В Рязанской области продолжат внеплановые проверки газового оборудования

Николай Любимов отметил, что трагедий, подобный взрыву в Осеннем переулке в Рязани, больше быть не должно.

Общество

Во вторник, 7 марта, на расширенном заседании правительства Рязанской области врио губернатора региона Николай Любимов потребовал продолжить внеплановые проверки газового оборудования в жилых домах. Об этом сообщил сайт правительства.

Особое внимание глава региона поручил обращать на дома, в которых не определена форма управления. Проверки там сопряжены с рядом трудностей, но они должны стать «предметом особой заботы».

Главам местных администраций Николай Любимов поручил оказать помощь людям, с тем, чтобы они определились с формой управления домами. Также он отметил важность проведения с населением разъяснительной работы.