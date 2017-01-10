В Рязанской области продолжают изымать спиртосодержащую жидкость

Из магазинов убрали лосьон «Огуречный», лосьон «Джентльмен», лосьон «Эксперт спорт», «Ку ООО «ТЭР», «Вита-септ».

Общество

В Рязанской области с момента принятия постановления о приостановлении продажи спиртосодержащей непищевой продукции проверено 179 объектов. Такие данные приводит официальный сайт регионального управления Роспотребнадзора.

В период с 26 по 30 декабря 2016 года снята с реализации спиртосодержащая непищевая продукция, на предприятиях торговли города Рязани (ИП Фомина Т.Н., ИП Абассов Р.С., ООО «Тейя»), Рязанского района (ИП Филин А.Н. ), Касимовского района (ИП Андрианов О.Л.). В общей сложности было изъято 285 единиц продукции (5,16 литра). Среди снятого с реализации – лосьон «Огуречный», лосьон «Джентльмен», лосьон «Эксперт спорт», «Ку ООО «ТЭР», «Вита-септ».

Отобрано 16 проб спиртосодержащей непищевой продукции для проведения лабораторных исследований. По результатам лабораторного контроля образцы спиртосодержащей непищевой продукции соответствовали требованиям нормативной документации. Метанола не обнаружено.