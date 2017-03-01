В Рязанской области выбрали председателя регионального отделения ДОСААФ России

На конференции были подведены итоги деятельности областного отделения ДОСААФ России за прошлый год.

Общество

Во вторник, 28 февраля, состоялась внеочередная VI отчётно-выборная конференция регионального отделения ДОСААФ России.

В работе конференции приняли участие заместитель председателя правительства Рязанской области Елена Буняшина, министр региональной безопасности и контроля Рязанской области Андрей Глазунов, министр социальной защиты населения региона Денис Боков, заместитель министра по делам территориальных образований и общественных объединений области Владимир Коробкин, заместитель министра молодежной политики, физической культуры и спорта области Павел Симаков, военный комиссар Рязанской области Владислав Деев, руководители регионального отделения ДОСААФ России, представители муниципальных отделений, образовательных и спортивных учреждений общества.

Елена Буняшина отметила большое значение деятельности регионального ДОСААФ в патриотическом воспитании населения и подготовке молодёжи к службе в армии.

– Эта организация объединяет представителей разных поколений, что очень важно и позволяет передавать лучший опыт молодой смене с тем, чтобы региональное отделение ДОСААФ продолжало свои славные традиции и развивалось, – сказала Буняшина.

На конференции были подведены итоги деятельности областного отделения ДОСААФ России за прошлый год, сообщает сайт регионального правительства. Было отмечено, что организация продолжила активную работу по всем направлениям, в том числе велась эффективная подготовка молодых людей по военно-учётным специальностям, специалистов технических профессий, проводились мероприятия военно-патриотической направленности.

В рамках конференции состоялось избрание председателя регионального отделения ДОСААФ России. На эту должность единогласно был утверждён Николай Рудаков, который ранее исполнял обязанности руководителя отделения ДОСААФ по Рязанской области.