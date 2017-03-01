В Рязанской области выбрали председателя регионального отделения ДОСААФ России
Общество 101
На конференции были подведены итоги деятельности областного отделения ДОСААФ России за прошлый год.
Во вторник, 28 февраля, состоялась внеочередная VI отчётно-выборная конференция регионального отделения ДОСААФ России.
В работе конференции приняли участие заместитель председателя правительства Рязанской области Елена Буняшина, министр региональной безопасности и контроля Рязанской области Андрей Глазунов, министр социальной защиты населения региона Денис Боков, заместитель министра по делам территориальных образований и общественных объединений области Владимир Коробкин, заместитель министра молодежной политики, физической культуры и спорта области Павел Симаков, военный комиссар Рязанской области Владислав Деев, руководители регионального отделения ДОСААФ России, представители муниципальных отделений, образовательных и спортивных учреждений общества.
Елена Буняшина отметила большое значение деятельности регионального ДОСААФ в патриотическом воспитании населения и подготовке молодёжи к службе в армии.
– Эта организация объединяет представителей разных поколений, что очень важно и позволяет передавать лучший опыт молодой смене с тем, чтобы региональное отделение ДОСААФ продолжало свои славные традиции и развивалось, – сказала Буняшина.
На конференции были подведены итоги деятельности областного отделения ДОСААФ России за прошлый год, сообщает сайт регионального правительства. Было отмечено, что организация продолжила активную работу по всем направлениям, в том числе велась эффективная подготовка молодых людей по военно-учётным специальностям, специалистов технических профессий, проводились мероприятия военно-патриотической направленности.
В рамках конференции состоялось избрание председателя регионального отделения ДОСААФ России. На эту должность единогласно был утверждён Николай Рудаков, который ранее исполнял обязанности руководителя отделения ДОСААФ по Рязанской области.