В Рязанской области построят завод по производству полного цикла препаратов крови

На совещании в правительстве региона обсудили вопросы подготовки специалистов для нового завода, развития инженерной и транспортной инфраструктуры на территории предприятия.

Общество

В Скопинском районе Рязанской области появится завод по производству полного цикла препаратов крови. Бизнес-проект строительства предприятия обсуждался во вторник, 7 февраля, на совещании под председательством губернатора Рязанской области Олега Ковалёва. Участие в обсуждении приняли первый заместитель председателя правительства Рязанской области Сергей Самохин, заместитель председателя регионального правительства Владимир Трушкин, руководители ряда областных министерств и ведомств, учреждений образования, муниципальных образований, представители компании-инвестора.

Они обсудили вопросы подготовки специалистов для нового завода, развития инженерной и транспортной инфраструктуры на территории предприятия, сообщает сайт регионального правительства.

Олег Ковалёв отметил большое значение создания такого предприятия в Рязанской области.