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http://7info.ru/news/ryazan-society/v_rjazanskoj_oblasti_postrojat_zavod_po_proizvodstvu_polnogo_cikla_preparatov_krovi/

В Рязанской области построят завод по производству полного цикла препаратов крови
На совещании в правительстве региона обсудили вопросы подготовки специалистов для нового завода, развития инженерной и транспортной инфраструктуры на территории предприятия.

Общество   169

В Скопинском районе Рязанской области появится завод по производству полного цикла препаратов крови. Бизнес-проект строительства предприятия обсуждался во вторник, 7 февраля, на совещании под председательством губернатора Рязанской области Олега Ковалёва. Участие в обсуждении приняли первый заместитель председателя правительства Рязанской области Сергей Самохин, заместитель председателя регионального правительства Владимир Трушкин, руководители ряда областных министерств и ведомств, учреждений образования, муниципальных образований, представители компании-инвестора.

Они обсудили вопросы подготовки специалистов для нового завода, развития инженерной и транспортной инфраструктуры на территории предприятия, сообщает сайт регионального правительства.

Олег Ковалёв отметил большое значение создания такого предприятия в Рязанской области.

– Для нас очень важно, что компания планирует развиваться в регионе, таким образом продолжается формирование медицинского кластера. У нас есть завод ФОРТ, ряд других профильных предприятий. Новый проект успешно дополнит действующие производства, – подчеркнул глава региона.