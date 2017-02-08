В Рязанской области построят завод по производству полного цикла препаратов крови
Общество 169
На совещании в правительстве региона обсудили вопросы подготовки специалистов для нового завода, развития инженерной и транспортной инфраструктуры на территории предприятия.
В Скопинском районе Рязанской области появится завод по производству полного цикла препаратов крови. Бизнес-проект строительства предприятия обсуждался во вторник, 7 февраля, на совещании под председательством губернатора Рязанской области Олега Ковалёва. Участие в обсуждении приняли первый заместитель председателя правительства Рязанской области Сергей Самохин, заместитель председателя регионального правительства Владимир Трушкин, руководители ряда областных министерств и ведомств, учреждений образования, муниципальных образований, представители компании-инвестора.
Они обсудили вопросы подготовки специалистов для нового завода, развития инженерной и транспортной инфраструктуры на территории предприятия, сообщает сайт регионального правительства.
Олег Ковалёв отметил большое значение создания такого предприятия в Рязанской области.
– Для нас очень важно, что компания планирует развиваться в регионе, таким образом продолжается формирование медицинского кластера. У нас есть завод ФОРТ, ряд других профильных предприятий. Новый проект успешно дополнит действующие производства, – подчеркнул глава региона.