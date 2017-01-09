http://7info.ru/news/ryazan-society/v_rjazanskoj_oblasti_postroili_novyj/
В Рязанской области построили новый мост
Общество 124
В Шиловском районе Рязанской области у села Терехово построен новый мост через реку Тырницу. Об этом сообщает
сайт издательства «Пресса».
В Рязанской области построили новый мост
Общество 124
Стоимость строительных работ составила почти 40 миллионов рублей.
В Шиловском районе Рязанской области у села Терехово построен новый мост через реку Тырницу. Об этом сообщает
Старый, низководный каждую весну затапливало половодье, и село на несколько недель оказывалось отрезанным от «большой земли». Теперь же такой проблемы у жителей села уже не будет.
Стоимость работ по строительству моста составила почти 40 млн. рублей. Большую часть из этих денег выделил федеральный бюджет, часть – областной, часть – районный.
Мост железобетонный, его ширина составляет десять метров, длиной он почти сорок метров. По сравнению со старым деревянным новый мост выше на 2,7 метра, поэтому водой он затапливаться не будет.