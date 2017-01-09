В Рязанской области построили новый мост

Стоимость строительных работ составила почти 40 миллионов рублей.

Общество

В Шиловском районе Рязанской области у села Терехово построен новый мост через реку Тырницу. Об этом сообщает сайт издательства «Пресса».

Старый, низководный каждую весну затапливало половодье, и село на несколько недель оказывалось отрезанным от «большой земли». Теперь же такой проблемы у жителей села уже не будет.

Стоимость работ по строительству моста составила почти 40 млн. рублей. Большую часть из этих денег выделил федеральный бюджет, часть – областной, часть – районный.

Мост железобетонный, его ширина составляет десять метров, длиной он почти сорок метров. По сравнению со старым деревянным новый мост выше на 2,7 метра, поэтому водой он затапливаться не будет.