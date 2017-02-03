В Рязанской области появилась группа по контролю за изъятием детей из семей

Рабочие группы создаются во всех регионах России по поручению президента РФ Владимира Путина.

Общество

В Рязанской области создана рабочая группа для анализа практики изъятия детей из семьи. Рабочие группы создаются во всех регионах России по поручению президента РФ Владимира Путина.

В состав группы, созданной уполномоченным по правам ребёнка в Рязанской области Екатериной Мухиной, вошли представители органов исполнительной власти в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений детей, опеки и попечительства, охраны здоровья, социальной защиты, члены региональной Общественной палаты, объединений родителей.

Как сообщает сайт регионального правительства, группа будет осуществлять всесторонний анализ практики изъятия детей из семьи, мониторинг и экспертиза возможных случаев неправомерного изъятия, анализ действий уполномоченных органов.