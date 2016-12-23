В Рязанской области подвели итоги регионального этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности»

Победители регионального этапа конкурса представят Рязанскую область на федеральном уровне.

Общество

В пятницу, 23 декабря, состоялось торжественное награждение победителей и призёров регионального этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» за 2016 год.

Конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности» проводится с 2010 года в два этапа: на региональном и федеральном уровнях. Участие в нём даёт возможность продемонстрировать внутрикорпоративную политику, достижения в работе с персоналом, улучшении условий и охраны труда, развитии социального партнёрства и укреплении здоровья сотрудников.

Награды победителям и призёрам регионального этапа конкурса вручила министр труда и занятости населения Рязанской области Юлия Рокотянская. Она поблагодарила руководителей предприятий и организаций от имени губернатора Олега Ковалева за эффективную социально ответственную деятельность.

– Это очень важная сфера, которая включает комплексную работу по развитию корпоративной этики, кадрового потенциала, улучшению условий труда. Все это делается на благо работников, а значит жителей нашего региона, – сказала Юлия Рокотянская.

Победители регионального этапа конкурса представят Рязанскую область на федеральном уровне.