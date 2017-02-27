В Рязанской области подорожало сливочное масло и подешевел картофель

Стоимость набора из 23 социально значимых продуктов питания в Рязанской области ниже, чем во многих регионах ЦФО.

Общество

С 14 по 20 февраля в Рязанской области отмечено снижение цен на такие социально значимые продовольственные товары, как картофель – на 5,8%, свинина – на 2,3%, крупа гречневая-ядрица – на 2%, морковь – на 1,9%, сахар-песок – на 1,5%, пшено – на 0,9%, соль – на 0,6%, яйцо куриное – на 0,4%, лук репчатый – на 0,1%. В то же время Рязаньстат зафиксировал повышение цен на сливочное масло 2,1%, рыбу мороженую и капусту белокочанную – на 1,1%. Цены на вермишель, яблоки, рис, масло подсолнечное, говядину, чай, баранину, мясо кур, муку пшеничную, хлеб ржаной, ржано-пшеничный, молоко незначительно увеличились или осталась без изменения, сообщает сайт регионального правительства.

Стоимость набора из 23 социально значимых продуктов питания в Рязанской области ниже, чем в таких регионах Центрального федерального округа, как Смоленская, Ивановская, Тверская, Ярославская, Орловская, Калужская, Костромская, Владимирская, Тульская, Брянская и Тамбовская области. В городе Рязани минимальная стоимость набора отмечается на ярмарках выходного дня и составляет 1651,76 руб.