В Рязанской области подорожали сахар и яблоки

За прошлую неделю в регионе сахар и яблоки подорожали, а капуста, картофель и лук - подешевели

Общество

По данным Рязаньстата, в Рязанской области с 4 по 10 июля отмечено повышение цен на сахар-песок – на 10%, яблоки – на 6,6%, пшено – на 1,1%. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства экономического развития и торговли.

Снизились цены на белокочанную капусту – на 12,4%, картофель – на 7,9%, репчатый лук – на 5,7%, свинину – на 1,1%, гречневую крупу – на 0,7%, сливочное масло – на 0,5%. На рис, соль, подсолнечное масло, вермишель, куриные яйца, мороженую рыбу, хлеб цена незначительно выросла или не изменилась.