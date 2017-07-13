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http://7info.ru/news/ryazan-society/v_rjazanskoj_oblasti_podorozhali_sahar_i_jabloki/

В Рязанской области подорожали сахар и яблоки
За прошлую неделю в регионе сахар и яблоки подорожали, а капуста, картофель и лук - подешевели

Общество   71

По данным Рязаньстата, в Рязанской области с 4 по 10 июля отмечено повышение цен на сахар-песок – на 10%, яблоки – на 6,6%, пшено – на 1,1%.  Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства экономического развития и торговли.

Снизились цены на белокочанную капусту  – на 12,4%, картофель – на 7,9%, репчатый лук – на 5,7%, свинину – на 1,1%, гречневую крупу – на 0,7%, сливочное масло – на 0,5%. На рис, соль, подсолнечное масло, вермишель, куриные яйца, мороженую рыбу, хлеб цена незначительно выросла или не изменилась.