В Рязанской области почтили память погибших в авиакатастрофе над Чёрным морем

В Рязани акция памяти состоялась в сквере А.В. Александрова, уроженца Рязанского края, всемирно известного композитора.

Общество

В общенациональный день траура по погибшим в авиакатастрофе Ту-154 над Чёрным морем в регионе состоялись памятные мероприятия. В них приняли участие представители областной и городской власти, общественных, молодёжных объединений, жители региона. Об этом сообщил сайт правительства Рязанской области.

В Рязани акция памяти состоялась в сквере А.В. Александрова, уроженца Рязанского края, всемирно известного композитора, основателя Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии, который носит его имя. Основной состав коллектива погиб в авиакатастрофе. В память о жертвах трагедии к бюсту А.В. Александрова участники памятной акции поставили зажженные свечи и возложили цветы.

Имена погибших в авиакатастрофе вспоминали сегодня в Захаровском районе. В селе Плахино, на родине А.В. Александрова, состоялось траурное возложение цветов к бюсту композитора. В местной школе, где создан музей, посвящённый ансамблю им. Александрова и творчеству выдающегося военного музыканта, были размещены стенды со списками погибших артистов знаменитого на весь мир ансамбля, прозвучала музыка А.В. Александрова, состоялся урок памяти.