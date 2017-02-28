В Рязанской области победителю гонки на снегоходах вручили свиную голову

Гонщику приз понравился, он выразил надежду, что соревнования станут ежегодными.

Общество

В селе Ижевское Спасского района Рязанской области прошла гонка на снегоходах. О соревновании, посвящённом Дню защитника Отечества, рассказал сайт издательства «Пресса».

Трассу сделали в лугах за озером Ижевское. Призы победителям предоставил местный предпринимать Сергей Савельев. Победитель гонки – Владимир Медведков – получил в подарок от владельца мясной лавки свиную голову.

По словам Медведкова, все участники гонки замечательно провели время. Приз ему очень понравился. Кроме того, гонщик выразил надежду, что подобные состязания станут ежегодными.