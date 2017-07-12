В Рязанской области планируют организовать «прямую линию» с главой региона

Николай Любимов отметил необходимость усиления работы с обращениями граждан в районных центрах и сельских поселениях.

Общество

В Рязанской области планируют организовать «прямую линию» с главой региона. На прошедшем во вторник, 11 июля, заседании правительства региона врио губернатора Николай Любимов поручил министру печати и массовых коммуникаций Ольге Чуляевой представить план по организации и проведению «прямых линий» на 2017-2018 годы.

– Надо внимательно относиться ко всем обращениям. Президент России Владиимр Путин нам в этом отношении подаёт очень хороший пример. И главное, надо решать те вопросы, которые у людей появляются, – отметил Любимов.

Глава региона также обратил внимание на необходимость усиления работы с обращениями граждан в районных центрах, сельских поселениях, где зачастую наблюдается невнимательное и невежливое отношение должностных лиц к заявителям, сообщает сайт правительства области.