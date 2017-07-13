В Рязанской области очистят пруд в Полянах и построят «Солнечный город»

Проекты, созданные рязанцами, позволят благоустроить города и сёла региона.

Общество

В четверг, 13 июля, в рамках региональной конференции «Поддержка местных инициатив, реализуемых в 2017 году» жители региона представили проекты благоустройства населённых пунктов области.

Участники конференции рассказали о социально-значимых проектах, разработанных жителями городов и сёл региона.

Их поддержали региональные и муниципальные власти, а также физические и юридические лица.

На конференции представители территориальных общественных самоуправлений рассказали о сроках и этапах реализации проектов.

Так, о создании «Вишнёвого сада» в Рязани рассказала председатель ТОС «Шереметьево-Песочня» Ирина Шалина. По её словам, на новой зелёной зоне Рязани активисты высадят плодовые деревья. Также на территории «Вишнёвого сада» будут созданы площадки для проведения фестивалей и праздников».

- Приятно, что территории нашего города меняются и преображаются благодаря активному участию рязанцев, которые стоят у истоков создания многих социальных объектов, - подчеркнула значение программы для региона Шалина.

Также на конференции представили проект по благоустройству пруда в Полянах. За несколько месяцев реализации проекта на берегах сельского водоёма провели несколько субботников и убрали 100 кубометров мусора.

Проект по созданию в селе Глядково спортивного комплекса «Солнечный город» представил Сергей Савин. По словам главы администрации сельского поселения, реализация общественного проекта позволит обустроить территорию рядом с местной школой и поможет привлечь местных жителей к спортивному образу жизни.

Общественные инициативы, представленные жителями города на конференции, будут реализованы до конца года.