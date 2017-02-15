В Рязанской области обсудили вопросы патриотического воспитания молодёжи

Рязанцы-участники локальных войн обсудили вопросы социальной поддержки ветеранов боевых действий, деятельности по сохранению исторической памяти о героях-земляках, патриотической работы с молодёжью.

Общество

Во вторник, 14 февраля, в Рязани прошёл круглый стол «Советский Союз и Российская Федерация в локальных войнах и конфликтах второй половины 20 века», приуроченный к 28-й годовщине со дня вывода советских войск из республики Афганистан.

Заседание провёл заместитель министра по делам территориальных образований и общественных объединений области Владимир Коробкин. Он напомнил, что в этой войне участвовали сотни рязанцев, 134 военнослужащих отдали свои жизни, выполняя свой воинский долг.

На заседании присутствовали рязанцы-участники локальных войн и вооруженных конфликтов, представители военно-патриотических общественных организаций, молодёжного правительства, педагоги и студенты рязанских вузов, сообщает сайт регионального правительства.

Они поделились воспоминаниями об участии в других локальных конфликтах, а также обсудили ряд вопросов, касающихся социальной поддержки ветеранов боевых действий, деятельности по сохранению исторической памяти о героях-земляках, патриотической работы с молодёжью, организации массовых мероприятий военно-патриотической направленности.