В Рязанской области обнаружена незамерзайка с метанолом

Метанол опасен для здоровья человека и может вызвать смерть.

Общество

В Рязанской области сотрудниками регионального управления Роспотребнадзора была обнаружена стеклоомывающая жидкость, содержащая метанол. Об этом сообщил официальный сайт ведомства.

В частности, превышение предельно допустимой концентрации метанола в 7,6 раза было выявлено в жидкости «MAGIKICE», производимой в Саранске. В отношении ООО «Квадрат», реализовывавшего эту продукцию, составлен протокол. Жидкость изъята.

Превышение концентрации метанола в 28,8 раз было выявлено в жидкости «ЛедоCOOL», изготавливаемой в Москве. В этом случае на продукцию были представлены поддельные документы.

Соответствующая информация направлена в УМВД России по Рязанской области.

Роспотребнадзор напоминает, что метанол опасен для человека. Его попадание в организм через дыхательные пути, а также при использовании в быту опасно для здоровья и может привести к летальному исходу.