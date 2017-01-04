http://7info.ru/news/ryazan-society/v_rjazanskoj_oblasti_objavlenometeopreduprezhdenie/
В Рязанской области объявлено метеопредупреждение
Общество 136
В Рязанской области объявлено метеопредупреждение
Общество 136
Ночью и утром 5 января на территории региона ожидается метель и ухудшение видимости до 500-1000 метров.
В Рязанской области объявлено метеопредупреждение. Информация об ухудшении погоды размещена на сайте ГУ МЧС России по Рязанской области
Ночью и утром 5 января на территории региона местами ожидается сильный снег, метель, ухудшение видимости до 500-1000 метров, усиление юго-восточного ветра порывами 13-18 м/с. На дорогах гололедица, местами снежные заносы.