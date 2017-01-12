В Рязанской области объявлено метеопредупреждение

Синоптики прогнозируют сильный снег, ветер и метель.

Общество

В ночь на пятницу, 13 января, а также утром этого дня на территории Рязанской области будет идти сильный снег, метель. Об этом сообщается в метеопредупреждении, опубликованном на официальном сайт регионального управления МЧС.

Синоптики также предупреждают о сильном ветре, скорость которого порывами будет достигать 17 метров в секунду, а также об ухудшении видимости до 500-1000 метров.