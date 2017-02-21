В Рязанской области нормы ГТО сдала 80-летняя пенсионерка

Женщина начала заниматься физической культурой после выхода на пенсию, чтобы поддерживать форму.

Общество

80-летняя жительница Рязанской области Мария Пантелеевна Маликова приняла участие в фестивале ГТО. Об этом сообщает сайт издательства «Пресса».

Фестиваль проходил в субботу, 18 февраля, в спортзале Чучковского районного Дворца культуры. Мария Пантелеевна смогла пять раз отжаться от пола, столько же раз сделать упражнение на пресс, а также несколько раз попала в мишень из пневматической винтовки.

Женщина начала заниматься физической культурой после выхода на пенсию, чтобы поддерживать форму. Каждое утро делает гимнастику с силовыми упражнениями, что «заставить пульсировать кровь».

К сожалению, значок за сдачу норм ГТО она не получит, так как нормативы разработаны только для возрастной категории 70-79 лет. Впрочем, Мария Маликова ни на какие выгоды, кроме здоровья, и не рассчитывает.