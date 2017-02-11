В Рязанской области наградили победителей чемпионата «Молодые профессионалы»

Региональный чемпионат профессионального мастерства по международным стандартам WorldSkills стартовал 7 февраля.

Общество

В пятницу, 10 февраля, в Рязанской области вице-губернатор Сергей Филимонов наградил победителей первого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

Региональный чемпионат профессионального мастерства по международным стандартам WorldSkills стартовал 7 февраля. В течение трех дней молодые маляры, столяры, электромонтажники, кондитеры, парикмахеры, системные администраторы, предприниматели, технологи моды, повара, сварщики и химики, лаборанты, специалисты по медицинскому и социальному уходу, воспитатели демонстрировали свои знания, умения и навыки. В соревнованиях также участвовали школьники – воспитанники Рязанской Робошколы РГРТУ и регионального Ресурсного центра дополнительного образования.

Награждая победителей, Филимонов отметил, что в соревнованиях приняли участие свыше 90 человек.

– Каждый из вас представил глубокие теоретические знания, способность эффективно применять их на практике, убедительно доказал, что станет настоящим мастером своего дела, – обратился к победителям чемпионата Сергей Филимонов. – Мы очень рассчитываем, что в перспективе вы – молодые, талантливые, энергичные – пополните трудовые коллективы предприятий и организаций Рязанской области.

Вице-губернатор поблагодарил педагогов, которые готовили студентов к соревнованиям, а также социальных партнеров чемпионата за поддержку начинающих специалистов. Филимонов подчеркнул, что в регионе делается всё, чтобы повысить конкурентоспособность молодёжи, обеспечить качественную подготовку специалистов по наиболее востребованным в экономике и социальной сфере профессиям, создать необходимые условия для их трудоустройства, в том числе за счет ранней профориентации, заключения договоров с работодателями и целевого набора. Эта работа будет продолжаться.

Победители соревновваний получили золотые, серебряные и бронзовые медали конкурса и благодарственные письма губернатора Рязанской области, сообщает сайт регионального правительства. Благодарственными письмами главы региона были отмечены социальные партнёры, внесшие большой вклад в подготовку и проведение регионального чемпионата «Молодые профессионалы».