В Рязанской области началась реализация проекта «Генеральная уборка»

Активисты регионального отделения ОНФ обсудили основные направления работы в рамках проекта.

Общество

В Рязанской области началась реализация нового проекта ОНФ «Генеральная уборка». Активисты регионального отделения на очередном заседании обсудили приоритетные направления работы в рамках проекта в 2017 г.

Уже в начале года активисты ОНФ подняли такую важную экологическую проблему, как незаконная работа полигона в Турлатово. К этой теме привлечено внимание не только общественности , но и правоохранительных органов.

В рамках проекта «Генеральная уборка» начал работу сетевой ресурс «Интерактивная карта свалок», который поможет зафиксировать все сообщения о нелегальных свалках мусора в регионах России. С помощью мобильного приложения своего смартфона каждый человек может зафиксировать на интерактивной карте обнаруженную им свалку. Новые места будут обозначаться на карте красным цветом. После принятие первых мер по устранению незаконной свалки точка окрасится в жёлтый цвет. Ликвидированная свалка остается на карте в виде точки зеленого цвета.

– Мы готовы занести на карту нашего региона несколько десятков пока красных и жёлтых точек. И задача на 2017 г. – сделать максимальное их количество зёлеными, – отметил координатор региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Евгений Рыбаков.

Большое внимание активисты ОНФ планируют уделить экологическому воспитанию школьников и молодёжи. Планируется также популяризировать среди населения региона идею раздельного сбора мусора для его дальнейшей утилизации.

Представители регионального штаба Народного фронта обсудили вопросы благоустройства дворовых территорий и городских общественных зон отдыха, качества строительства и ремонта дорог. По всем этим направлениям определены ответственные члены регионального штаба ОНФ.