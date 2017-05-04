В Рязанской области ликвидировали 9 несанкционированных свалок

Работа по приведению в порядок окружающей среды проводится активистами в рамках проекта ОНФ «Генеральная уборка».

Общество

Активисты Общероссийского народного фронта добились ликвидации 9 незаконных свалок в городе Рязани и Рязанском районе. Работа по приведению в порядок окружающей среды проводится активистами и жителями области в рамках проекта ОНФ «Генеральная уборка» с помощью интернет-ресурса http://kartasvalok.ru/ .

Как рассказывает активист проекта Илья Крюков, жители посёлка Листвянка нанесли на карту стихийную свалку бытового мусора, которая там не убиралась длительное время. По данному обращению были направлены неоднократные запросы в надзорные органы и муниципалитет, после которых был получен ответ о ликвидации свалки и фотоотчет. Активисты Народного Фронта совершили выезд на место. Информация об уборке территории подтвердилась.

Также ликвидированные свалки были зафиксированы общественниками на Михайловском шоссе в нескольких местах, на улице Соборной в Рязани, был убран мусор во дворе дома №32 по улице Первомайский проспект, в апреле во время субботника активисты ОНФ совместно с дирекцией благоустройства города ликвидировали крупную свалку на улице Маяковского возле Олимпийской аллеи на Лыбедском бульваре.

Среди лидеров по количеству обращений – город Рязань, за ним следует город Касимов, далее – Михайловский район. Житель деревни Волшута Михайловского района только вокруг своего села отметил – 12 точек несанкционированных свалок. В мае жители поселка при содействии районной администрации наметили провести субботник.

Среди последних обращений на карте свалок активистов заинтересовала также точка в Шацком районе. Как пишут местные жители, свалка находится рядом с городом:

– В воде плавают отходы всего Шацка. Ужасная картина, а на её фоне пугающая надпись на профлистах: «За свалку мусора штраф 50 тысяч рублей». «Эту свалку видно даже из космоса!»

Особое внимание активисты Генеральной уборки обращают на несанкционированную свалку в черте города Рязани за улицей Покровский тупик. Недобросовестные управляющие компании и перевозчики мусора вывозят коммунальные отходы на земли, принадлежащие Министерству обороны, пользуясь тем, что проезд туда никак не огорожен. Усложняет ситуацию с ликвидацией мусора на данной территории то, что у администрации города нет рычагов воздействия на Министерство обороны: власти города могут лишь «рекомендовать» убрать там мусор.

Как рассказал координатор проекта Народного фронта «Генеральная уборка» в Рязанской области Евгений Рыбаков, всего на интерактивную карту проекта Народного фронта «Генеральная уборка» жители региона нанесли 168 точек. По всем ним активисты движения направили соответствующие запросы.