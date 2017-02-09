В Рязанской области для приёма инвалидов оборудовано более 60% приоритетных медучреждений – Минздрав

О повышении числа учреждений, оборудованных для лиц с ограниченными возможностями здоровья, шла речь на селекторном совещании, которое провёл министр здравоохранения региона Андрей Прилуцкий.

Общество

В Рязанской области более 60% приоритетных учреждений здравоохранения оборудованы для обслуживания инвалидов. Об этом было заявлено на совещании, которое провёл министр здравоохранения региона Андрей Прилуцкий.

На территории учреждений обустроены входные группы, устроены пандусы, помещения, парковочные площадки, приобретены и установлены подъёмные механизмы, размещены акустические и тактильные средства.

В 2017 году в рамках государственной программы Рязанской области «Социальная защита и поддержка населения на 2014-2020 годы» подпрограммы «Доступная среда на 2014-2020 годы» запланирована адаптация 13 объектов здравоохранения на сумму 2,1 млн. рублей за счёт средств областного и федерального бюджетов, что позволит обеспечить повышение показателя доступности объектов.В случае отсутствия возможности обустройства здания, в силу конструктивных, архитектурно-планировочных причин, министр рекомендовал руководителям лечебных учреждений организовать альтернативную форм обслуживания с помощью специальной кнопки вызова сотрудника учреждения.

Также Андрей Прилуцкий обозначил приоритетные задачи регионального здравоохранения по повышению качества доступной медицинской помощи населению и снижению смертности по отдельным видам заболеваний. Он акцентировал внимание руководителей медорганизаций на чётком соблюдении принципов медицинской этики и деонтологии, определив дополнительные меры по повышению результативности работы с обращениями граждан в устранении причин, порождающих обоснованные жалобы и повторные обращения.