В Рязанской области десантируют несколько БМД-4М

Практическое десантирование боевых машин, спланированное в рамках государственных испытаний, будет проводиться впервые.

Общество

В середине мая на один из полигонов в Рязанской области десантируют сразу несколько современных БМД-4М. Об этом сообщает сайт министерства обороны РФ.

Боевые машины десанта будут сбрасывать с самолётов военно-транспортной авиации Ил-76 с помощью многокупольной системы, общая площадь которой составляет почти 4 тыс. кв. метров.

К десантированию БМД подготовят в Рязани, на базе одной из частей Тульского соединения ВДВ, после чего отправят для погрузки на аэродром в Дягилеве. После приземления будут проверены ходовые качества боевых машин десанта, а также возможности их боевого применения.

Практическое десантирование боевых машин, спланированное в рамках государственных испытаний БМД-4М, будет проводиться впервые. После этого запланировано провести ещё 19 испытаний.