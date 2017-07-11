В Рязанской области 120 молодых мам прошли бесплатное обучение

Рязанки могут освоить или повысить свою квалификацию по таким специальностям, как бухгалтер, агент по продаже недвижимости, web-программист, повар, швея, парикмахер, мастер маникюра и другим.

Общество

В Рязанской области с начала года 120 молодых мам прошли переобучение востребованным на рынке труда профессиям.

Рязанки могут освоить или повысить свою квалификацию по таким специальностям, как бухгалтер, агент по продаже недвижимости, web-программист, повар, швея, парикмахер, мастер маникюра и другим.

Женщинам также предлагаются варианты трудоустройства с гибким графиком работы, позволяющим успешно совмещать воспитание детей и профессиональную деятельность.