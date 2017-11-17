В рязанской библиотеке поговорили о «Мастерах природного пейзажа»

В ходе мероприятия дети отгадывали загадки о природе и о животных.

Общество

В пятницу, 17 ноября, в библиотеке-филиале №4 «Росинка» в рамках кружка «После уроков» прошёл литературный час «Мастера природного пейзажа» для учеников 4 «Б» класса школы №41.

В ходе мероприятия дети отгадывали загадки о природе и о животных. Затем библиотекарь рассказал ребятам о творчестве писателей Ивана Алексеевича Бунина и Юрия Павловича Казакова.

Школьники узнали интересные факты из биографии этих авторов, познакомились со стихотворением «Родник» Бунина, прочтённое библиотекарем, а также с рассказом «Скрип-скрип» Казакова. После этого ученики сыграли в игру «Собери пословицу».

Завершилось мероприятие просмотром новых книг на абонементе.