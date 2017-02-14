В рязанской библиотеке организовали праздник для детей-сирот

Юные читатели вместе с Незнайкой и Карлсоном совершили экскурсию по библиотеке, познакомились с фондом, книжными выставками и правилами поведения. Затем детей ожидала познавательно-игровая программа, посвящённая юбилею детского писателя Э. Успенского.

Общество

В понедельник, 13 февраля, состоялась волонтёрская акция, организаторами которой выступили банк ВТБ24, строительная компания «Зелёный сад» и сотрудники Центральной детской библиотеки города Рязани. Мероприятие проводилось для воспитанников ОГБОУ «Костинская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».Юные читатели вместе с Незнайкой и Карлсоном совершили экскурсию по библиотеке, познакомились с фондом, книжными выставками и правилами поведения. Затем детей ожидала познавательно-игровая программа, посвящённая юбилею детского писателя Э. Успенского «Добрый волшебник». Ребята познакомились с любопытными фактами из истории создания его известных произведений, в том числе сценариев к мультфильмам.Главным героем встречи стал персонаж из книги Эдуарда Николаевича «Школа клоунов» - непоседа Шурик, который устроил для детей настоящий праздник. Дети приняли участие в веселых играх, конкурсах, получили подарки. Для них была проведена творческая минутка – ребята скручивали шарики в разнообразные фигурки животных. В завершение программы все были приглашены на дружеское чаепитие.Для детей подобные мероприятия – это неповторимая радость и возможность узнать что-то новое, сделать шаг в интересный, яркий и очень располагающий к общению мир книг.