В рязанских колониях «запахло весной»

В УФСИН России по Рязанской области началась подготовка учреждений к несению службы в весенне-летний период.

Общество

С 6 февраля в УФСИН России по Рязанской области началась подготовка учреждений к несению службы в весенне-летний период. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В настоящее время работает выездная комиссия, возглавляемая первым заместителем начальника Управления. К комиссионному обследованию привлекаются обысково-маневренные группы.

Мероприятие проводится с целью осуществления своевременной и качественной подготовки охраняемых объектов, сотрудников подразделений охраны и безопасности к несению службы в вышеуказанный период, уточнения системы охраны, оборудования объектов инженерно-техническими средствами охраны и надзора, недопущения побегов из-под охраны.

В конце февраля проверка всех учреждения УИС региона будет закончена.