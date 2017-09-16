В Рязани завершился фестиваль семейного воспитания «День аиста»

Финалом фестиваля стал праздничный концерт и розыгрыш призов.

Общество

В субботу, 16 сентября, в Рязани завершился фестиваль семейного воспитания «День аиста». Он направлен на развитие культуры детско-родительских отношений и повышение качества мер поддержки семьи и детства. Фестиваль проводится уже в четвёртый раз. Организаторами фестиваля стали министерство образования Рязанской области, Рязанский областной центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, научно-образовательный центр практической психологии и психологической службы РГУ им. С.А. Есенина, АНО поддержки инклюзии людей с инвалидностью «Ресурсный медиа центр «Навигатор будущего», АНО поддержки интересов семьи и детства «ПроДетство».

В рамках фестиваля произошло много разнообразных мероприятий, как познавательного, так и развлекательного характера. 7 — 8 сентября в Рязанской областной библиотеке им. Горького прошла Межрегиональная научно-практическая конференция «Эффективные практики поддержки семей с детьми», 10 сентября в ТРЦ «Премьер» - праздник «Новая жизнь» для будущих и молодых родителей, а также для кандидатов в приёмные родители, 14 сентября в кинотеатре «Люксор» состоялся показ документальных фильмов в рамках проекта Благотворительного Фонда «Арифметика добра».

16 сентября фестиваль завершился праздником для всей семьи «Сказочный мир» в Рязанском Дворце молодёжи. В программе праздника состоялся концерт, розыгрыш призов от партнёров фестиваля. На сцене Дворца молодёжи выступили детские коллективы и солисты, а специальным гостем площадки стала Ольга Фидрик - капитан команды КВН, постоянная участница проекта «Беседка».