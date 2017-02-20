В Рязани завершилась акция «Все на каток!»

Следующей зимой рязанцы снова смогут по пятницам кататься на коньках бесплатно.

Общество

В пятницу, 17 февраля, на льду спортивного комплекса «Локомотив» вновь состоялась акция «Все на каток!».

Сотни рязанцев воспользовались возможностью покататься на коньках бесплатно, предоставленной управлением по физической культуре и массовому спорту, молодёжной администрации и управления инвестиционной политики, развития малого бизнеса и потребительского рынка администрации Рязани.

На катке в это вечер был организован буфет с горячим чаем и выпечкой.

Как сообщает сайт администрации города Рязани, в текущем сезоне спортивная акция «Все на каток!» завершилась. Следующей зимой, при установлении соответствующей погоды, акция возобновится.