В Рязани засыпали щебёнкой ямы на улице Зубковой

Также проведены работы на участке автомобильной дороги, ведущей на пос. Карцево.

Общество

В Рязани продолжаются работы по инвентаризации автомобильных дорог. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Выявленные на улицах нарушения асфальтового покрытия засыпаются щебнем, в ряде случаев – ограждаются специальными знаками.

В частности, 28 февраля в целях повышения безопасности дорожного движения произведена засыпка щебнем ям и выбоин, образовавшихся после таяния снега, на улице Зубковой и участке автомобильной дороги, ведущей на пос. Карцево. Общая площадь участков составила 57 кв. метров.