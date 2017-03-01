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http://7info.ru/news/ryazan-society/v_rjazani_zasypali_schebjonkoj_jamy_na_ulice_zubkovoj/

В Рязани засыпали щебёнкой ямы на улице Зубковой
Также проведены работы на участке автомобильной дороги, ведущей на пос. Карцево.

Общество   104

В Рязани продолжаются работы по инвентаризации автомобильных дорог. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Выявленные на улицах нарушения асфальтового покрытия засыпаются щебнем, в ряде случаев – ограждаются специальными знаками.

В частности, 28 февраля в целях повышения безопасности дорожного движения произведена засыпка щебнем ям и выбоин, образовавшихся после таяния снега, на улице Зубковой и участке автомобильной дороги, ведущей на пос. Карцево. Общая площадь участков составила 57 кв. метров.