В Рязани зарегистрирован рост инфекционных и паразитарных заболеваний

В общей инфекционной заболеваемости удельный вес детей до 14 лет составил 67,4%.

Общество

В 2016 году в Рязанской области зарегистрировано 251 тыс. 298 случаев (22132,3 на 100 тыс. населения) инфекционных и паразитарных заболеваний, что соответствует показателю 2015 года и среднемноголетнему уровню. Из числа заболевших дети до 14 лет составили 64,6%. Об этом сообщает официальный сайт регионального управления Роспотребнадзора.

В структуре инфекционных заболеваний на воздушно-капельные заболевания приходится 92%, острые кишечные инфекции (ОКИ) – 1,7%, паразитарные заболевания – 0,6%, прочие инфекции – 5,7%.

По большинству инфекций отмечается снижение заболеваемости или регистрация на уровне 2015 года. Рост заболеваемости зарегистрирован по 11 нозологическим формам, в том числе энтеровирусной инфекции, гриппу, туляремии, внебольничным пневмониям, дизентерии, энтеробиозу, аскаридозу, микроспории и др.

В Рязани зарегистрировано 163 тыс. 986 случаев инфекционных и паразитарных заболеваний, что составило 30779,8 на 100 тыс. населения. Заболеваемость на 5% превысила уровень заболеваемости прошедшего года и 3,3% среднемноголетний показатель.

В общей инфекционной заболеваемости удельный вес детей до 14 лет составил 67,4%. Зарегистрировано 110557 случаев (157218 на 100 тыс.нас.), что на 17,5% выше показателя 2015 года.

Отмечается рост заболеваемости: энтеровирусной инфекцией, гриппом, внебольничными пневмониями, энтеробиозом, ветряной оспой, педикулезом, ОКИ установленной этиологии, дизентерией, микроспорией, укусов клещами, туляремией и др. По остальным нозологическим форма зарегистрировано снижение заболеваемости.