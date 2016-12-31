В Рязани запретят стоянку на проезде к одному их торговых центров на Московском шоссе

О запрете стоянки автолюбителей будут предупреждать соответствующие дорожные знаки.

Общество

С 31 января 2017 года в Рязани планируется запретить стоянку автомобилей на проезде от Московского шоссе до торгового центра «Depo». Об этом сообщил официальный сайт администрации города.

Сообщается, что данный запрет должен повысить безопасность дорожного движения, а также облегчить разъезд автомобилей на этом участке.

О запрете стоянки автолюбителей будут предупреждать соответствующие дорожные знаки.