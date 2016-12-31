http://7info.ru/news/ryazan-society/v_rjazani_zapretjat_stojanku_na_proezde_k_odnomu_ih_torgovyh_centrov_na_moskovskom_shosse/
В Рязани запретят стоянку на проезде к одному их торговых центров на Московском шоссе
Общество 144
В Рязани запретят стоянку на проезде к одному их торговых центров на Московском шоссе
Общество 144
О запрете стоянки автолюбителей будут предупреждать соответствующие дорожные знаки.
С 31 января 2017 года в Рязани планируется запретить стоянку автомобилей на проезде от Московского шоссе до торгового центра «Depo». Об этом сообщил официальный сайт администрации города.
Сообщается, что данный запрет должен повысить безопасность дорожного движения, а также облегчить разъезд автомобилей на этом участке.
О запрете стоянки автолюбителей будут предупреждать соответствующие дорожные знаки.