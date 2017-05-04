В Рязани запретят парковку у психбольницы

С 25 мая припаркованные автомобили можно будет эвакуировать на штрафстоянку.

Общество

С 25 мая в Рязани запретят парковку транспорта в районе разворотного круга на Голенчинском шоссе. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Изменения в правила парковки вносятся для того, чтобы обеспечить свободный доступ служебного транспорта на территорию психбольницы.

Об изменения водителей предупредят с помощью дорожных знаков, в том числе, будет установлено предупреждение о работе эвакуаторов.