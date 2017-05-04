http://7info.ru/news/ryazan-society/v_rjazani_zapretjat_parkovku_u_psihbolnicy/
В Рязани запретят парковку у психбольницы
Общество 206
В Рязани запретят парковку у психбольницы
Общество 206
С 25 мая припаркованные автомобили можно будет эвакуировать на штрафстоянку.
С 25 мая в Рязани запретят парковку транспорта в районе разворотного круга на Голенчинском шоссе. Об этом сообщается на сайте городской администрации.
Изменения в правила парковки вносятся для того, чтобы обеспечить свободный доступ служебного транспорта на территорию психбольницы.
Об изменения водителей предупредят с помощью дорожных знаков, в том числе, будет установлено предупреждение о работе эвакуаторов.