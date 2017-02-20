В Рязани закрасили надписи, рекламирующие продажу наркотиков на стенах домов

Акция «Чистые стены» прошла при поддержке полиции.

Общество

В Рязани активисты при поддержке полицейских в очередной раз провели акцию «Чисты стены». Об этом в понедельник, 20 февраля, сообщил сайт УМВД России по Рязанской области.

Организатором акции выступил Центр профилактики асоциальных явлений города Рязани «Мой выбор». Участие в ней также приняли представители городского антинаркотического отряда «Ради жизни».

В ходе акции её участники закрасили в Дашково-Песочне более 20 реклам курительных смесей и наркотиков, размещённых на стенах домов.